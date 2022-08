Secolare Fiera di Sant'Augusta 2022

Anche quest’anno torna ad animare l’estate vittoriese l’antica Fiera di Sant’Augusta, tradizionale kermesse che celebra la patrona di Serravalle, in programma da giovedì 18 a lunedì 22 agosto. Patrocinata dal Comune di Vittorio Veneto, la manifestazione è organizzata grazie all’impegno dei volontari del Comitato Festeggiamenti Sant’Augusta e al supporto di numerosi sostenitori, tra cui, in particolare, Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, presente con 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Spettacoli teatrali, musica dal vivo e iniziative culturali animeranno la città di Vittorio Veneto e in particolare le piazze del centro storico di Serravalle, con un ricco palinsesto che, dopo due anni condizionati dall’emergenza sanitaria, si ripresenta ai cittadini rinnovato e caratterizzato da una variegata offerta di eventi. Tra questi spiccano il concerto del cantante Danilo Sacco, ex frontman dei Nomadi, la passeggiata in notturna con torce luminose “Santa Light”, con partenza da piazza Flaminio e arrivo al Santuario di Santa Augusta e lo spettacolo di narrazione teatrale “La casa di Augusta”, che avrà luogo in Piazza Minucci. Non mancheranno inoltre gli stand gastronomici e i profumi dello street food, così come conferenze, concerti e spazi dedicati ai bambini: dal teatro di strada alla giocoleria, dai momenti di lettura al mercatino, per una manifestazione aperta a tutte le fasce di età.

“Come Istituto fortemente legato al territorio in cui opera, sosteniamo con convinzione iniziative di grande tradizione come l’antica Fiera di Sant’Augusta, consapevoli dell’importante ruolo che esse ricoprono per le realtà locali: un patrimonio prezioso di storie, conoscenze e saperi che riteniamo sia necessario custodire e valorizzare” - ha commentato Flavio Salvador, Vicepresidente di Banca Prealpi SanBiagio. “La Fiera di Sant’Augusta rappresenta una preziosa opportunità per fare il punto su una figura centrale della cultura vittoriese – ha commentato Antonella Uliana, Assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto. Anche quest’anno la manifestazione è caratterizzata da un’offerta significativa: avremo, ad esempio, due momenti di presentazione di libri a cura del Circolo Vittoriese Ricerche Storiche, oltre ad un interessante percorso dedicato all’iconografia di Sant’Augusta e al legame con le opere custodite al Museo del Cenedese. Infine, riaprirà al pubblico la mostra temporanea dedicata al noto regista Giuseppe Taffarel, nostro concittadino, allestita a Palazzo Todesco”.

“Nei prossimi giorni saranno numerosi i cittadini di Vittorio Veneto e dei paesi limitrofi che prenderanno parte a questo atteso appuntamento estivo. Voglio ringraziare i volontari del Comitato organizzativo per la passione dimostrata in queste settimane di preparazione e Banca Prealpi SanBiagio, per il sostegno a un’iniziativa che ricopre un importante significato per il nostro territorio – ha aggiunto Gianluca Posocco, Vicesindaco e Assessore alle Attività produttive di Vittorio Veneto. Da non perdere, infine, i suggestivi “foghi”, tradizionale spettacolo pirotecnico previsto allo scoccare della mezzanotte tra il 21 e il 22 agosto – giorno in cui si celebra Sant’Augusta.

“L’Antica fiera di Sant’Augusta è uno degli appuntamenti più attesi dalla nostra comunità, per questo motivo abbiamo costruito un programma che valorizza il carattere culturale della manifestazione e il profondo legame con il centro storico di Serravalle - ha affermato Antonella Segat, presidente del Comitato Festeggiamenti Sant’Augusta. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto, in particolare Banca Prealpi SanBiagio, grazie al cui supporto siamo riusciti a mettere in campo un ricco palinsesto di eventi e iniziative per celebrare questa importante tradizione”.