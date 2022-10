Secret Tour®: Castelbrando, tra le colline del Prosecco

All’interno del panorama della Valsana, ai piedi delle Prealpi Trevigiane e nel cuore pulsante delle Colline del Prosecco, svetta maestosa la mole di Castelbrando. Per la sua posizione strategica tra due valichi di montagna, nasce appositamente per motivi militari, ma nel corso dei secoli si sviluppa fino a diventare un’elegante dimora signorile, abitata per cinquecento lunghi anni dai conti Brandolini.



La sua struttura riflette la storia millenaria che ne sta alla base, con tutte le sue fasi architettoniche e con tutte le peculiarità della famiglia nobile che lo ha abitato per tanto tempo: dalla collezione delle armi agli stucchi della chiesa barocca, dallo scalone monumentale d’ingresso ai passaggi più nascosti, dalle anguste prigioni ai giardini dagli alberi secolari. Un racconto avvincente che collega come un fil rouge lo splendore della vita di corte e le leggende del nostro Medioevo.



Per i partecipanti di Veneto Segreto sarà aperta una stanza SEGRETA dell’attuale Castello!

Venite a scoprirla con noi.



?? SABATO 26 NOVEMBRE 2022

1° Turno di VISITA ? 10.30

2° Turno di VISITA ? 14.00

3° Turno di VISITA ? 16.15



?RITROVO: presso il parcheggio a valle del castello, in via Pietro Mascagni 8, Cison di Valmarino.

?VISITA: condotta da una GUIDA museale del Castello

? DURATA: 1h30

?? CONTRIBUTO:

15 euro ADULTI

7 euro ridotto RAGAZZI dai 6 agli 11 anni

GRATUITO dai 0 ai 5 anni

(biglietto comprensivo di biglietto di ingresso e funicolare al castello)



? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche

? CANI: non è consentita la presenza dei nostri amici a 4 zampe all’interno della struttura



Prenotazione obbligatoria dal link: https://eventi.venetosegreto.com/evento/%f0%9f%97%9d%ef%b8%8fsecret-tour-castelbrando/