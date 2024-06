Secret Tour®: Villa Barbaro Maser al tramonto con aperture straordinarie

Villa di Maser vi aspetta per un nuovo coinvolgente e suggestivo percorso. Ripercorrendo la storia della Villa e dei suoi protagonisti scopriremo luoghi segreti normalmente non aperti al pubblico.

L'excursus storico tra 500 e 900 permetterà di immergerci nell'assetto originale del Palladio, negli interventi ottocenteschi e nel progetto di riorganizzazione dei giardini affidato negli anni 30 del 900 all'architetto e designer Tomaso Buzzi da Marina Volpi, proprietaria dell'epoca.

Arriveremo fino ai giorni nostri con i recenti restauri che hanno ridato luce e vita al Giardino delle Rose e alle Serre, opera di Buzzi.

Il giro prevede, inoltre, una panoramica delle sale affrescate da Paolo Veronese e la visita al giardino segreto del Ninfeo, dove si è appena conclusa una prima fase di restauri.

Questa scoperta culminerà con l'apertura esclusiva della Crociera Rosa, salone di rappresentanza privato.



? DURATA: 1h15 min circa



?RITROVO: al parcheggio di Villa Barbaro Maser, in via Cornuda 7, Maser (TV)

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche

?CANI: i nostri amici a quattrozampe sono ammessi solo se di piccola taglia e tenuti su apposita borsa o trasportino



Prenotazione obbligatoria dal link www.venetosegreto.com/eventi

Appuntamenti il 12 ed il 26 luglio.