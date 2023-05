Secret Tour®: Villa Lattes e il Museo dei carillon

Il complesso di Villa Lattes è costituito da un corpo villa con due ali adibite a barchesse, un oratorio e diversi edifici coevi, in origine destinati alle attività agricole, cui si unisce il parco storico, ornato da due statue del Marinali e i busti dei dodici Cesari acquistati da Bruno Lattes nel 1938, successivamente inseriti come elementi d’arredo alle vasche ad uso peschiera del parco nord, nel ridisegno generale del giardino avvenuto in quegli anni.

Villa Lattes, terminata nel 1715, è un importante edificio realizzato dall’architetto veneziano Giorgio Massari (1687-1766), autore di altre importanti residenze patrizie a Venezia e nella zona dell’Asolano. Tra le sue opere di maggior pregio e notorietà vanno ricordate a Venezia, Palazzo Grassi e la Chiesa di Santa Maria della Pietà.



In esclusiva per Veneto Segreto, Villa Lattes aprirà una stanza segreta!



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/