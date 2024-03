Secret Tour: Villa Tiepolo Passi

Venite a scoprire Villa Tiepolo Passi, un autentico tesoro nel cuore del Veneto. Questa villa, che risale al XVII secolo, ha una storia di grande fascino e una sorprendente importanza strategica nel territorio della Marca trevigiana.

Durante la visita, avrete l’opportunità di:

? Conoscere l’antichissimo insediamento del Casteo di Carbonera, primo possedimento dei Tiepolo in terraferma, una delle famiglie che fondarono Venezia nel VII secolo.

?? Scoprire il passato “romano” del sito, strategico tra fiume Sile, Treviso e la via Claudia Augusta

?? Ammirare esterni ed interni in stile barocco veneziano della Casa Dominicale e della Cappella Gentilizia

? Godere dell’arte lasciataci da grandi artisti, gli affreschi del Bolognese e del Canal, la quadreria di Francesco Frigimelica il Vecchio, la statuaria dei Torretti

? Rimembrare le guerre, quando la villa divenne comando delle truppe alleate e trasformata in ospedale chirurgico militare e per questo visitata dal re Vittorio Emanuele e dai generali Diaz e Cadorna

? Apprendere dell’odierna gestione della famiglia Passi de Preposulo, erede dei Tiepolo, per fare della villa un punto di riferimento per il turismo culturale

?? Visitare in via eccezionale la grotta-ex ghiacciaia e il sistema idrico del parco monumentale, testimonianza della lungimiranza del passato, ottimo esempio di uso virtuoso delle risorse naturali

Unitevi a noi per esplorare lo straordinario tesoro storico di Villa Tiepolo Passi. Iscrivetevi ora per una visita che vi regalerà nuove conoscenze e magnifiche suggestioni, un “viaggio” unico accompagnato da un racconto affascinante.

?RITROVO: Via Brigata Marche, 24, Carbonera, Treviso

? DURATA: 1h30

Si consiglia l'utilizzo di calzature adatte a camminare sull'erba.

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche

?CANI: ammessi solo se tenuti in braccio

? CONTRIBUTO

15€ ADULTI

8€ Ridotto per RAGAZZI da 8 anni fino a 21 anni

0€ Ridotto per RAGAZZI fino a 8 anni

? NOTE AGGIUNTIVE

Il biglietto include l'ingresso alla Villa

? SABATO 23 MARZO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:00

3° turno: ? 14:30

4° turno: ? 15:30

? SABATO 20 APRILE 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:00

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 16:00

? SABATO 18 MAGGIO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:00

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 16:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi