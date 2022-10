I segreti di Canova: Gipsoteca e Tempio di Possagno

Il tesoro d’arte e di bellezza conservato a Possagno sono un punto di riferimento indispensabile per conoscere l’artista e apprezzare tutti insieme i capolavori creati, modelli da cui sono stati realizzati i marmi commissionati e ora diffusi nei più grandi Musei del Mondo.

La Gipsoteca è ospitata in un enorme edificio a forma basilicale che raccoglie modelli in gesso (gipsoteca infatti significa letteralmente “raccolta dei gessi”), bozzetti in terracotta, marmi del celebre artista. Accanto alla gipsoteca, la casa natale dell’artista raccoglie la pinacoteca (oli su tela e tempere), alcuni disegni, le incisioni delle opere e numerosi cimeli.

La raccolta delle centinaia di gessi conservati nella Gipsoteca di Possagno è la testimonianza di un lavoro continuo e gravoso che Canova profondeva nelle sue opere: le statue canoviane infatti non nascevano quasi mai dalla lavorazione diretta e intuitiva del marmo, ma dopo un metodico e precisissimo studio, dal disegno all’argilla, dal gesso al marmo. Il modello in gesso, in particolare, veniva realizzato con una colata in un calco ricavato dalla precedente opera in argilla; nel gesso venivano applicate le “repère”, i chiodini di bronzo tuttora visibili nelle statue di Possagno, che consentivano, con un apposito pantografo, di trasferire le misure e le proporzioni dal gesso al marmo.



?? SABATO 26 NOVEMBRE 2022

1° turno: ? 10.30

2° turno: ? 11.00

3° turno: ? 15.00

4° turno: ? 15.30



? ACCOMPAGNAMENTO: visita condotta da guida turistica abilitata

? DURATA: 2 ore circa

?RITROVO: sulla scalinata del Tempio Canoviano in Via Stradone del Tempio, 31054 Possagno TV

?? CONTRIBUTO:

16 euro adulti

10 euro ridotto ragazzi fino ai 16 anni

(biglietto di ingresso alla Gipsoteca e al Tempio inclusi)



