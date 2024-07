Il segreto di San Tomaso Treviso - Enigma City Game - Edizione notturna

?? ??????? ?? ??? ??????: ?????? ???? ???? ????????

Immergetevi nel cuore pulsante della notte trevigiana con la nostra proposta di gioco all'aperto: un'avventura che fonde caccia al tesoro, escape room e urban safari sotto il velo misterioso dell'oscurità. ??‍???

Una sfida notturna attende gli appassionati di ?????? ???? e non solo: tre ore di brividi e divertimento nell'oscurità di Treviso. ???

Cala il sole e la Treviso medievale si trasforma. Diventate eroi nell'ombra, chiamati a svelare uno dei segreti più oscuri dei Cavalieri Templari e a salvare la città dalle forze del male che si celano nel buio. ??

Mettete alla prova la vostra intelligenza, saggezza e agilità mentre vi muovete furtivamente tra storia e arte avvolte dal manto della notte. ??

?? ?????? ???????? ????'????????? ??‍???

Quasi un millennio fa, Thomas di Canterbury e il suo scudiero svanirono misteriosamente nelle nebbie notturne della campagna trevigiana. L'ultimo a vederli fu il Gran-Maestro dei Templari, trovato senza vita giorni dopo. Sul suo tavolo, un enigmatico messaggio: "Pronuncia l'invocazione e distruggi i Messeri Oscuri". ??

Indizi nascosti nell'ombra attendono di essere svelati. La vostra squadra dovrà decifrare codici antichi, superare prove nel buio e rivelare l'invocazione che potrà sconfiggere le forze oscure. ????

?????: Un unico turno notturno dalle 21:00 alle 00:00 ?

???????: Da 2 a 6 intrepidi esploratori della notte per squadra. ??

??????: Minimo due ore, massimo tre ore di avventura nel buio. ???

?????: 30€ a persona

????????? ?? ?????: Ogni squadra riceverà un kit di gioco e una mappa arcana. Si consiglia uno smartphone o tablet con lettura QR per svelare i segreti nascosti nell'oscurità. ????

??? ???? ? ????????????:

info@enigmacitygame.it ?

tel. 3291404311 ??

https://enigmacitygame.it/il-segreto-di-san-tomaso/ ?



Preparatevi a sfidare il mistero e l'oscurità in questa avventura unica nel cuore della notte trevigiana!