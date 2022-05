Il segreto di San Tomaso - Enigma City Game Treviso

Una nuova sfida per tutti i nostri amici appassionati di Escape Room, tre ore di puro e sano divertimento.

Questa volta la città di Treviso diventa la meta da conquistare.



Il segreto di San Tomaso è la nostra proposta per giocare all'aperto ed è un mix tra una caccia al tesoro con elementi di escape room e urban safari. E’ una ricerca di risposte a domande difficili cercando indizi in città nell'arte nascosta, nei simboli e nell'architettura per risolvere misteri e decifrare gli enigmi oltre a prendere parte a divertenti sfide fotografiche!



Questo gioco vi porta nella Treviso medievale a conoscere uno dei segreti dei Cavalieri Templari. Sarete personaggi eroici, chiamati a fare atti di grande coraggio, per impedire al male di prendersi la città.



Intelligenza, saggezza e agilità sono le mete da conquistare.



Mistero, storia, cultura e arte vi accompagneranno lungo tutto il percorso.



SQUADRE: minimo 2 persone, massimo 6 persone per squadra.

DURATA: minimo due ore, tempo massimo tre ore.

MATERIALE DI GIOCO: ad ogni squadra verrà fornito un kit di gioco e una mappa cartacea, si consiglia per ogni squadra uno smartphone o tablet con un App per la lettura di codici QR se non già integrata nella fotocamera.



PER INFO E PRENOTAZIONI :

info@enigmacitygame.it

tel. 3291404311



In caso di pioggia l’evento si svolgerà comunque. Il punto di partenza e il punto di arrivo sono al coperto.