Da Segusino a Stramare tra boschi, acque cristalline e leggende

Un itinerario davvero suggestivo alla scoperta dei pittoreschi borghi di Segusino e Stramare. Ci caleremo nell’atmosfera magica di questa valle in cui si uniscono in maniera incantevole prati, boschi e ruscelli cristallini. Qui gli uomini sono ancora legati ai ritmi scanditi dalla natura.

Da Segusino raggiungeremo la località Spinazzè per poi arrivare a Stramare percorrendo i sentieri che un tempo costituivano l’unico modo per raggiungere questo borgo che regala scorci meravigliosi. Nel corso dei secoli la sua particolare posizione geografica ha comportato un naturale isolamento che costrinse gli abitanti a crearsi un mondo del tutto autosufficiente. Per questo motivo, ancora oggi in questo borgo ormai disabitato si respira l’aria dei tempi passati.

Lungo il cammino approfondiremo gli aspetti naturalistici ma anche storici e culturali di questa valle, facendo un salto indietro nel tempo, quando la vita era permeata da leggende e antiche credenze.

Un’escursione sicuramente ricca di spunti d’interesse e tante curiosità in un paesaggio fiabesco.



RITROVO: Segusino (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

DURATA: 4 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



ATTIVITA’ DISPONIBILE ANCHE CON TRASPORTO.



LUNGHEZZA: 8 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile

DISLIVELLO: 250 m

EQUIPAGGIAMENTO: abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3UZxpKM

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3UZxpKM