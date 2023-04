SEI PERSONAGGI PIÙ UNO, IN CERCA D'AMORE

La nascita di sei creature



Sei Personaggi, molto diversi tra loro, irrompono sul palcoscenico con l’urgenza di raccontare passioni, conflitti e sogni che emergono dal loro vissuto. Ad accoglierli c'è un improbabile Capocomico che vorrebbe muovere i fili delle loro storie per renderle più “rappresentabili”. Ci riuscirà senza farsi coinvolgere? Il lavoro prende liberamente spunto dal dramma di Pirandello e ne propone, ignorando la trama originale, una lettura intimistica e una riflessione contemporanea. Ogni personaggio agisce sulla scena con una gestualità ricorrente che lo identifica, come a voler imporre sugli altri il proprio dramma personale. Così, presi nella rete dei propri sentimenti, tutti risultano un po’ buffi e meccanici; compresa la figura del Capocomico, nella quale si intravede la condizione dell’essere umano in una costante ricerca di compromesso per una matura accettazione delle proprie emozioni e fragilità, alla luce di una sempre più complessa contemporaneità.



a cura del Gruppo di Danza integrato dell’associazione Ottavo Giorno



Ideazione e direzione artistica: Marina Giacometti Assistenza e

Coordinamento: Anna Ruzza

In scena: Laura Biasioli, Andrea Cappelletto, Federico De Lazzari, Stefania Limena, Anna Ruzza, Ilaria

Specchia, Stefania Trentin.



Disegno luci: Roberto Raccagni