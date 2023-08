Zero Branco

Domenica 3 settembre a Zero Branco (TV) dalle 8 alle 10.30 in via Manzoni 22 (sede Avis), l’associazione ADMO promuove un evento di sensibilizzazione e di tipizzazione a favore di varie malattie del sangue. Se avete tra i 18 e i 35 anni, pesate +50kg e se godete di buona salute, iscrivetevi e passate a trovarci numerosi, passate parola. Grazie