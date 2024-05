Selaluna - Incontri con il libro e dintorni: "I sonno della ragione genera mostri" - Letture per la pace

"Il sonno della ragione genera mostri"

Letture per la pace

Relatrice Fatima Bechini

Voci : Concetta Muré e Giancarla Volpato



L’incontro di sabato 8 giugno prende il titolo da un’incisione di Francisco Goya, che annovera tra i mali dell’umanità la guerra. (F.Goya, Il sonno della ragione genera mostri, 1797)

Come canta Gaber, « I mostri che abbiamo dentro…inevitabilmente ci portano alla guerra ».

Oggi come non mai siamo inondati quotidianamente da immagini terribili di guerra e distruzione, che ci stordiscono e, giustamente, ci atterriscono e ci indignano.

Siamo talmente coinvolti a livello emotivo che, forse, c’è bisogno di un distacco per poter vedere meglio, oltre gli avvenimenti particolari. L’arte e la letteratura ci aiutano in questo, proponendoci messaggi che vanno al di là del contingente, del circoscritto; messaggi di valenza universale.

? Nel 1937 Picasso espose il suo grande quadro nel Padiglione spagnolo dell’Esposizione internazionale di Parigi per gridare al mondo l’orrore del bombardamento che distrusse Guernica.

? L’opera, che racconta le drammatiche sofferenze della popolazione civile, divenne ben presto il manifesto del pacifismo, un atto d’accusa di valenza universale.

Cantautori come De André e scrittori come Terzani hanno levato le loro voci per denunciare la follia distruttiva della guerra, che provoca vittime indistintamente tra i vincitori e i vinti.

Le vittime civili più indifese sono i bambini. A loro Bertolt Brecht ha dedicato una composizione intitolata La crociata dei ragazzi, che racconta la terribile esperienza di un gruppo di bambini abbandonati, che si mettono in marcia per cercare un rifugio lontano dalle distruzioni belliche.



Fatima Bechini si è laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Padova ed ha insegnato nelle Scuole Medie. Abilitata in Storia dell’arte, ha tenuto conferenze per Alliance Française. Appassionata di pittura, ha frequentato il Liceo Artistico serale, presso cui ha tenuto lezioni sulla pittura contemporanea. Ha partecipato a mostre personali e collettive, continuando a seguire corsi di arte. Socia di SeLALUNA, ha lavorato nel Laboratorio di Legatoria.



https://www.leparoletranoileggere.it/