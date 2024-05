Incontri con il libro e dintorni- Selaluna incontra Ilaria Vaingerl

Presentazione del libro di Ilaria Vajngerl "Le magie" e intervista di Lidia Bellina.

Per le letture dai testi, le voci di: Francesca Pastrolin e Tiziana Zanardo.

LE MAGIE

In diciotto short stories dallo stile rigorosamente minimal, Ilaria Vajngerl svela la durezza e l’assurdo delle nostre vite quotidiane.

Così presenta Le magie Filippo La Porta, autore della recensione “Ombre di Periferia” e pubblicata, nella sezione “scoperte”, su Robinson del 17 luglio 2021.

Un quotidiano che rivela il “fangoso sottosuolo della nostra società…. razzismo, maschilismo, indifferenza, sopraffazione, e ancora piccole cattiverie, sogni infranti di purezza”.

Situazioni descritte senza “giudizi o commenti invasivi”, attraverso una “lingua personalissima”, “una sintassi veloce, percussiva” che “sfiora una sorta di animismo che è proprio delle favole”.

Amicizie, amori, fidanzamenti, matrimoni, figli, famiglie e piccoli dolori silenziosi, imperfette corrispondenze sentimentali, sogni che sbiadiscono tra lavatrici e cene tutte uguali: sono questi gli elementi che riempiono i giorni di ogni essere umano.

Ma cosa nasconde l’apparente regolarità che uniforma la vita delle persone? Ilaria Vajngerl osserva le sottili crepe che solcano la superficie del mondo e finisce sempre per trovare, là dentro, in quello spazio che solo gli scrittori di talento riescono a esplorare, qualcosa di inaspettato: un condominio prende il volo e atterra sulla Luna, una bambina diventa grande come un chicco di riso, un cane un po’ traditore fa l’occhiolino quando pensa di non essere visto. Può succedere di tutto, in questi racconti. Ed è proprio in questo scarto improvviso che la luce della verità filtra tra le fronde: è una rivelazione detta sottovoce, il magico svelamento del nome segreto delle cose, un pesce volante che per un attimo guizza fuori dall’acqua e subito si rituffa nel mare.

(dalla quarta di copertina di Paolo Zardi)

SeLALUNA e SANFILIPPO FIGHTERS: UN ANNO INSIEME



