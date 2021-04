I seminari di JELT: ecco la rassegna "Soglie reali, confini virtuali"

La rivista "Journal of Ethics and Legal Technologies" (edita da Padova University Press) propone una serie di webinar, su invito e a numero chiuso, dedicati a una serie di temi di stringente attualità nei quali il rapporto fra dimensione giuridica, etica e nuove tecnologie è chiamato in causa nelle sue molteplici connessioni, nelle quali spesso si dibatte la relazione fra possibilità e problematicità. In un’ottica di dialogo fra saperi, discipline e competenze, il ciclo di incontri “Soglie reali, confini virtuali” propone quattro incontri così articolati:

- Antiche e nuove Vie della Seta, materiali e immateriali (6 maggio, ore 16:30)

Saluto introduttivo e presentazione del progetto Cina dell’Università di Padova: Alessandro Paccagnella (Università di Padova, prorettore alle relazioni internazionali).

Relatori: Federico Reggio (Università di Padova); David Celetti (Università di Padova)

Ospite: Bernardo Cervellera (PIME, Asianews)

Moderatore: Andrea Altobrando (Università di Padova)

- Operare l'esistente attraverso il linguaggio: simbolizzazione e traduzione (13 maggio, ore 16:30)

Relatori: Mario Ricca (Università di Parma); Claudio Sarra (Università di Padova);

Ospite: Stefano Seminara (Assiriologo, autore di Immortalità dei simboli. Da Babilonia a oggi)

Moderatore: Stefano Fuselli (Università di Padova)

- Empowerment tecnologico e post-umanesimo (20 maggio, ore 16:30)

Relatori: Claudio Sartea (Università di Roma Tor Vergata) Paolo Sommaggio (Università di Trento)

Ospite: Paolo Nardi (Casa Editrice Fede&Cultura)

Moderatore: Letizia Mingardo (Università di Padova)

- Diritto all’informazione – post-verità e controllo di razionalità (3 giugno, ore 16:30)

Relatori: Paolo Moro (Università di Padova); Daniele Butturini (Università di Verona)

Ospite: Maria Fiorenza Coppari (presidente del Consiglio di Disciplina, Ordine dei Giornalisti del Veneto)

Moderatore: Federico Reggio (Università di Padova)

La partecipazione ai seminari è possibile previa iscrizione scrivendo al Coordinamento Scientifico.

Coordinamento Scientifico: prof. Claudio Sarra (claudio.sarra@unipd.it); dott. Federico Reggio (federico.reggio@unipd.it)

Con il patrocinio del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova