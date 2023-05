Seminario di Danzaterapia con Pio Campo

Dopo il successo dell'evento di Ottobre dedicato al centenario di Maria Fux - danzatrice e coreografa di fama internazionale, nonché ideatrice del metodo di danzaterapia che porta il suo nome - il 10 giugno torna a Treviso Pio Campo. Allievo diretto di Maria, da oltre 20 anni dedica la sua vita alla trasmissione e alla diffusione della danzaterapia in Italia e all'estero. Il 10 giugno tornerà finalmente a Treviso per uno stage presso l'associazione La Realtà di Quinto. Per informazioni ed iscrizioni: Silvia Zuccarello tel. 335.84.13.679