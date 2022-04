?I SENSI DEL RACCONTO:

Incontri di scrittura nel parco?

Immaginiamo una storia, lasciandoci ispirare dal luogo che ci ospita, dalla natura e dai nostri sensi.

Il percorso si propone di fare scoprire il piacere della narrazione e di fornire strumenti e spunti per fare in modo che ognuno possa trovare la propria personale espressione e la propria idea di scrittura.

PROGRAMMA

Il senso del racconto: scegliamo il tema sul quale poggerà la nostra storia

L'ascolto: costruiamo il nostro racconto a partire da questo spunto… (laboratorio di narrazione)

Lo sguardo: impariamo a guardare, descrizione del mondo e dell'animo

Lo sguardo: impariamo a fare vedere (laboratorio "show don't tell)

Sapori e profumi: impariamo ad utilizzare i nostri sensi (laboratorio "sensazioni al buio")

Udito e tatto: impariamo a costruire un flashback e un'anticipazione (laboratorio "sensazioni al buio")

Le parole: scegliamo le parole adatte alla dimensione del racconto

Prove di editing



?GIORNI E ORARI

Tutti i giovedì (escluso il 2 giugno, festa nazionale) dalle ore 17 alle ore 18,30

Prima lezione: giovedì 21 Aprile

8 lezioni complessive

?DOVE

Gli incontri si terranno nel parco di Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV

DOCENTE

Andrea Delìa, scrittore di racconti e romanzi, archeologo e docente. Da anni scrive su diverse riviste e propone corsi di scrittura creativa per adulti e ragazzi delle scuole.

OSPITE

Nicoletta Riato, scrittrice di racconti e romanzi, laureata in tradizioni popolari.

Scrive a quattro mani romanzi storici e d'arte con Andrea Delìa.

?COSTI

Il costo del corso è di € 150 + € 5 di quota associativa che avrà validità fino al 31 dicembre 2022

Il corso si attiverà con un numero minimo di 8 partecipanti.

?Il corso si terrà in osservanza delle norme SARS Covid-19

ISCRIZIONI



oppure 3426723680 (solo WhatsApp)