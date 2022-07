All’ombra del sentiero degli alberi secolari di Pianezze

L’itinerario è un anello che ripercorre in parte il sentiero “Dell’acquedotto e delle prese”, ricco di spunti naturalistici ed etnografici. Lungo il percorso si incontrano vecchie casere in pietra riconoscibili per l’architettura tradizionale e già dopo poco si ha il piacere di incontrare il primo faggio secolare. A far da cornice i prati sovrastanti denominati “le Prese”, pascoli ricchi di storia e tradizioni. Poco dopo si raggiunge una vecchia casera con un maestoso faggio vicino, quest’ultimo è uno degli alberi monumentali censiti nel registro della Regione Veneto. Il percorso arriva fino a località Balcon, attraverso boschi e pascoli. Il nome della località sottolinea la splendida vista che si gode da quassù: dalla laguna di Venezia, al Massiccio del Grappa fino ai colli Berici. Anche in questa zona sono presenti dei bellissimi alberi secolari. Si continua, prima all’interno del bosco e poi nei prati, dove la presenza di specie colonizzatrici come ginepro, nocciolo e rosa canina segnalano che l’abbandono della pratica dello sfalcio sta portando al lento avanzamento del bosco. Si risale poi un tratto della bellissima “Strada delle Musse”, un sentiero lastricato e ristrutturato di recente, che un tempo veniva utilizzato per il trasporto a valle del fieno, dello strame o del legname attraverso particolari slitte chiamate “musse”. Si arriva quindi in località Borri di Sotto, dove si possono ammirare alcune casere ombreggiate da magnifici faggi e da qui si ritorna al punto di partenza.

(I bambini che partecipano devono avere un minimo di allenamento nel camminare.)



DOMENICA 10 LUGLIO

1° turno: ore 10.00

2° turno: ore 10.30

3° turno: ore 15.00

4° turno: ore 15.30



DURATA: 2h30’ circa



DISLIVELLO: positivo di circa 300 metri



LUNGHEZZA: 6 Km circa



DIFFICOLTÀ: facile



DA PORTARE: cappellino, acqua, snack energetici, scarpe da trekking con suola adatta a sentiero. Percorso non adatto ai passeggini.



RITROVO: parcheggio piazzale Donatori – Valdobbiadene (TV)



INFO EXTRA: Punti di ristoro limitrofi: Bar – Ristorante Stella Alpina. Al punto di partenza c’è anche il Parco Pianezze Avventura.



CONTRIBUTO: 13€ ADULTI / gratuito RAGAZZI fino a 16 anni





