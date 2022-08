Il sentiero della gioia - Proiezione e incontro con il regista Thomas Torelli

Un film che cerca di ricostruire un’altra faccia dell’esistenza, quella legata alla gioia e al suo raggiungimento: il regista cerca di provare a capire, e a far capire, cos’è la gioia e come fare per perseguirla. Tutto questo dopo aver girato il mondo in cerca di testimonianze di esperti, scienziati e persone che parleranno delle loro esperienze di vita sul potere del cambiamento attraverso questa emozione nelle azioni di ogni giorno.



Cast: Erica Francesca Poli, Salvatore Brizzi, Italo Pentimalli, Richard Romagnoli, Piero Mario Biava, Silvano Agosti, Virginio De Maio, Alberto Simone, Joe Vitale, Simona Atzori, Nicoletta Tinti, Andrea Caschetto