"Senza, non si gioca!", il mondo arbitrale e le relazioni con i suoi interlocutori: atleti, società, famiglie, pubblico.

Un importante ed insolito evento con ospiti 6 arbitri e giudici. Basket, pallavolo, rugby, atletica, judo e calcio.

30 maggio 2024

ore 18:30 (termine previsto ore 20:00)

Palestra basket – vicolo Sant’Antonino B/1 – Treviso

Un’occasione per conoscere il loro punto di vista rispetto all’evento sportivo sia come parte dello stesso sia come osservatori di una formidabile e unica vetrina sociale.

Per sapere:

- come vivono il campo;

- le loro emozioni, le difficoltà, il gioco di squadra con i colleghi, la fiducia, le loro soddisfazioni;

- il rapporto con i giocatori, i tecnici, il pubblico;

- le eventuali differenze (in generale) tra il settore giovanile ed il settore assoluto;

- se dal loro punto di osservazione, è cambiato nel tempo il comportamento dei giocatori e del pubblico;

- le motivazioni della loro scelta;

- come si vedono e come pensano di essere visti.

Info:

mimuovoper@gmail.com

filippobellin@libero.it – 335.7941293

https://www.facebook.com/mimuovoper.borsedisport