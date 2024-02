Sepolcreti sul colle di Santa Maria di Montebelluna. Il Vecchio Cimitero



Incontro con Augusta Adami e Francesco Bortignon, autori dello scritto "Sepolcreti sul colle di Santa Maria di Montebelluna"



Ingresso libero, prenotazione consigliata: 3454813756 / prenotazioni@combinazionifestival.it



Un portale dorico, come ingresso all’Ade, ci introduce nel Vecchio Cimitero di Montebelluna, uno scrigno di memorie che hanno sfidato il tempo, come altri segni presenti sul sito di Santa Maria. La funzione sepolcrale del Colle per la comunità montebellunese affonda la sua origine all’epoca dei Veneti antichi e dei Romani, attraversa il Medioevo e giunge fino all’anno 30 del Novecento. Documenti lapidei e fonti d’archivio compongono il racconto, che ha come autori Augusta Adami e Francesco Bortignon.



L’evento è realizzato nell’ambito del progetto “Un cimitero da vivere” sostenuto da Creative Living Lab – Edizione 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.