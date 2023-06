Serata abbinamenti: Ottaviano Sui Lieviti e pesce

Il 22 giugno, avrete la possibilità di assaggiare le tre annate di Ottaviano prodotte finora: 2019, 2020 e 2021

In abbinamento ad ogni annata, abbiamo studiato con il Risto-bar Principe di Susegana, dei piatti di pesce che esalteranno le caratteristiche del vino.

La serata inizierà alle ore 19.00 con la visita alla cantina e la spiegazione del metodo produttivo utilizzato per ottenere il Prosecco Superiore Sui Lieviti. Seguirà la degustazione guidata.

Al termine dell’evento vi faremo assaggiare un Gin & tonic realizzato con Ginealogy, il nostro gin prodotto utilizzando mosto di uva Glera e botaniche provenienti direttamente dal Castello di San Salvatore.

____________________________________

Ottaviano, il nostro spumante sui lieviti, è stato prodotto con un “metodo antico”, antico come le radici della famiglia Collalto che risalgono al lontano 958. Dal 2019 la cantina Conte Collalto produce il proprio Prosecco DOCG Sui Lieviti, seguendo il disciplinare del Consorzio di Tutela. Un vino antico quanto innovativo, capace di regalare a chi lo degusta delle sensazioni nuove ed intriganti.

Un Prosecco Superiore che ben si presta a lunghi affinamenti in bottiglia e che, grazie alle sue caratteristiche, può far nascere interessanti abbinamenti eno-gastronomici.

Costo per persona:

35 euro tesserati Privilege e FISAR

40 euro non tesserati

POST LIMITATI, prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 3204027194