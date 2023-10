Serata informativa "Casse di espansione e diga sul Piave"

L’incontro ha lo scopo di informare la popolazione circa il progetto formulato dalla Regione Veneto relativo alla costruzione delle Casse di Espansione in località Grave di Ciano del Montello e della riesumata ipotesi di una diga di sbarramento a Falzè di Piave. Interverranno esperti in materia tecnica, paesaggistica ed idraulica, che in maniera semplice ed esaustiva permetteranno di comprenderne il progetto, l’impatto paesaggistico ed ambientale e una soluzione alternativa ed ecosostenibile al rischio idraulico.

"La Regione Veneto persiste nel voler restringere gli spazi vitali del fiume Piave minacciando la sua integrale naturalita’, proprio nel tratto di percorso tra Vidor e Falze’ di Piave ancora privo di cementificazioni, provocando così la perdita di 555 ettari di territorio ricco di biodiversita’ e tutelato tra l’altro dalle più alte protezioni ambientali Europee. Al contempo il letto del fiume verrebbe drasticamente ridotto, comprimendo tutto il corso sulla sponda sinistra, senza peraltro aver condotto alcun tipo di analisi sulle potenziali conseguenze per i comuni rivieraschi in caso di piena, mettendo così a rischio la salvaguardia di territori ricchi di memoria e di storia situati in questo lato del fiume".