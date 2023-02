L'Associazione di Promozione Sociale Progetto Donne Veneto e l’osteria OstiNate di Treviso, con il patrocinio di Fancy Women Bike Treviso e Movimento Sovv., organizzano una serata di libera condivisione di poesie “La poesia non è un lusso” giovedì 16 febbraio dalle ore 20.00 presso Ostinate in via dei Dall'Oro 30 a Treviso.

L'incontro nasce dalla voglia di creare un salotto culturale in cui condividere versi propri e/o di altri autori e autrici, nella convinzione che le poesie siano un mezzo che contribuisce a dare forma e sostanza ai sogni e alla visione della società, come ci insegnano scrittrici e poetesse come Emily Dickinson, Cristina Campo e Audre Lorde.

Lo ha scritto proprio Audre Lorde: “La poesia non è un lusso. È una necessità vitale della nostra esistenza. Essa forma la qualità della luce all'interno della quale noi affermiamo le nostre speranze e i nostri sogni per la sopravvivenza e il cambiamento, dapprima sotto forma di linguaggio, poi di idea, infine di più tangibile azione. La poesia è il modo con cui noi contribuiamo a dar nome a ciò che non ha nome, così che possa essere pensato”.

Per la partecipazione alla serata si invita a indossare calze o calzini rosse e/o blu in memoria di due esperienze femministe: la Blue Stocking Society inglese del 1750 e il gruppo statunitense Redstocking degli anni Settanta del Novecento. Chi desidera può leggere quante poesie vuole oppure si possono assaporare le letture rimanendo in silenzio, per coglierne l’ispirazione.

Evento con ingresso libero e gratuito

