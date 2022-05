"Aprirsi al nuovo": ad Altivole la serata di presentazione del training

Giovedi 26 maggio 2022 alle ore 20.30 ad Altivole, ci sarà la presentazione esperienziale del training di rilassamento con visualizzazioni guidate che in veglia rilassata stimolerà con suggerimenti al nostro inconscio di uscire dalla comfort zone. Nella serata verranno spiegate le basi e i riferimenti teorici delle tecniche che verranno utilizzate , ci sarà lo spazio per rispondere alle vostre domande e per fare una breve esperienza di veglia rilassata. Sarà spiegato come si intende sviluppare l'intero percorso, che sarà poi libero ogni partecipante decidere se percorrerlo tutto o in parte. Warren G. Bennis sciveva: "Se continui a fare quello che hai sempre fatto, continuerai ad ottenere ciò che hai sempre avuto." Se ritieni che questa iniziativa possa esser utile e piacevole per qualcuno che conosci , diffondila! Il benessere contagerà...