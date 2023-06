Serate d'arte - Laboratorio di disegno & pittura

Appuntamento settimanale dedicato all'arte e la sua pratica. Il disegno: la progettazione dell’opera e il suo processo creativo; i supporti e relative preparazioni: la tela e il suo processo produttivo, il telaio e relative proprietà, tavole, supporti cartacei, le imprimiture tradizionali, le imprimiture e la modernità, fondi, preparazioni; abbozzo; colori e strumenti: le terre, i pigmenti in polvere, le lacche, gli oli, le essenze, le resine acriliche, la macinatura dei colori, la preparazione dei colori, i solventi, i siccativi, i medium, additivi tradizionali, additivi sperimentali, i conglomerati polimaterici, i pennelli, la spatola, la pittura con olio idrosolubile, i medium per la pittura idrosolubile, la compatibilità tra differenti tecniche pittoriche, la verniciatura delle opere; pittura in studio ed in ex-tempore.



Per info e partecipazione: (+39) 348 5769 522



seguici su Facebook: "Officinarte999"