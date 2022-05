"Serate in Barchessa"

Inizia giovedì 12 maggio il ????? ?? ?????????? ???????? ?? ?????????? e alla sua storia. Gli incontri sono organizzati dalla ??????? ????????? ??????? in collaborazione con l'???????????? ????? ??????. Le serate inizieranno alle 20.45 e si svolgeranno sotto al portico della Barchessa



??????Ì ?? ?????? - Riscoperta di una poetessa.

Il primo appuntamento è dedicato alla poetessa ???????? ???????. Meris Gatto vi porterà alla scoperta di questa donna, nata a Padova nel 1855, e del legame con il paese di Selva. Durante la serata verranno fatte delle letture delle sue poesie sulle note dello storico pianoforte della Barchessa.



?????Ì ?? ?????? - Il Moro della cima

Il secondo appuntamento vede protagonista ????? ????????, scrittore finalista al Premio Campiello 2021, che presenterà il suo nuovo libro - Il moro della Cima, edito da Einaudi.



??????Ì ?? ?????? - Notizie dal Nuovo Mondo

Rudy Stefani parla di ?????? ???????? - ambasciatore per la Serenissima, nato a Venezia nel 1483 - e ne racconta viaggi e imprese.



In conclusione di ogni serata verrà offerto un calice di vino della cantina Barchessa Loredan.



Gallery

Ingresso libero