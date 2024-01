Serena De Bari in Piazza Giorgione

Il 31 dicembre 2023 l’artista barese sarà ospite in piazza Giorgione per l’evento di Radio Bella & Monella



Il 2023 è stato un anno importante per Serena De Bari, 23 anni, già protagonista a gennaio anche a Tali e Quali Show, trasmissione condotta da Carlo Conti in onda su Rai1, ricevendo su instagram anche i complimenti di Eros Ramazzotti.

La giovane cantautrice pugliese a ottobre ha anche ricevuto notevoli consensi per la sua partecipazione su “Fake Show” su Rai 2, dove ha interpretato durante la prima puntata la hit Mon amour di Annalisa e nella terza puntata Ciao ciao de La Rappresentante di Lista, ottenendo i consensi del cast, del pubblico e della stampa.



Quest’estate Viola Valentino artista iconica degli anni ’80, tornata alla ribalta con la trasmissione I Migliori Anni di Carlo Conti, forte del risultato della sua Comprami diventata virale su TikTok, ha scelto Serena per un duetto, è nata così la nuova versione di COMPRAMI 2023, un omaggio al brano degli anni ‘80 ripresentato con un arrangiamento urban dance contemporaneo di TempoXso e con delle strofe inedite.

La canzone ha ottenuto un ottimo riscontro nell'airplay radiofonico, sulla carta stampata e di pubblico, sempre numeroso in tutte le piazze italiane e nel tour di Radio Birikina, dove si sono esibite.

Viola Valentino: Sono felice di questa collaborazione con Serena su Comprami 2023, un’artista bravissima, che ha scritto anche il mio nuovo singolo GRATIS, insieme al mitico producer TempoXso, brano che dà il titolo al nuovo album, uscito ad ottobre.



Serena di recente ha registrato un nuovo brano scritto insieme a TempoXso, in cui crede molto e con il quale nel nuovo anno punta ad un nuova importante collaborazione con un Big della musica Italiana o internazionale.