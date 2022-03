"Sulle tavole della Serenissima": corso di cucina veneziana del settecento

Il nostro viaggio tra le cucine del mondo prevede quest'anno anche un saltino in Italia, alla ricerca di sapori, spezie e aromi delle tradizioni del nostro Paese.

Il tour si snoda in 5 tappe da Nord a Sud:

1.4.22 L’arco Alpino: da Trieste ad Aosta

29.4.22 Sulle tavole della Serenissima: la cucina veneziana del Settecento

27.5.22 L’Appennino: dall’Adriatico al Tirreno

10.06.22 Il Cilento: Cuore della Cucina mediterranea

01.07.22 La Magna Grecia: la Sicilia e le influenze della Grecia



2° appuntamento: 29 aprile 2022

Sulle tavole della Serenissima: la cucina veneziana del Settecento

I piatti della cucina veneziana sono a noi noti, ma qual era il modo di cucinarli e prepararli nel Settecento?







INFO: Gli incontri di Cooking prevedono la realizzazione di piatti da parte dei corsisti sotto la supervisione dell’insegnante Luca Magri, con l’apporto teorico dell’erborista Teresa Martinelli (titolare della storica Erboristeria Drogheria Foresti di Treviso) e la conoscenza degli aspetti culturali delle tradizioni. Ogni incontro si conclude con la degustazione dei piazzi realizzati.



LOCATION: B&B AI CAMPAZZI, via Arma dei Carabinieri, n. 4 Castagnole (Treviso) oppure B&B BARBERIA Via Barberia, n.13 Treviso.



COSTI: il costo di ogni serata è di 45 euro, comprensivo di lezione di cucina, ingredienti e tutto il necessario per la preparazione dei piatti, lezione teorica sul valore nutrizionale, curativo e simbolico dei cibi trattati, aspetti culturali delle diverse tradizioni locali, degustazione dei piatti.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE: L’iscrizione e il pagamento vanno fatti presso Robe Turche, in via Canoniche 8 Treviso o contattando Robe Turche per iscriversi on-line.

Per partecipare alla serata è necessario essere in possesso di Super Green Pass, in base alla normativa oggi in vigore.





Robe Turche T. 3914360734 / robeturche@gmail.com