Serenissimi sapori nello jonio greco - progetto Medtaste

Martedì 22 marzo a partire dalle ore 20, presso i locali del ristorante Ai Brittoni, arriva il momento della convivialità e dei sapori, con cibo e vino “senza confini”. Approda a Treviso - per la prima tappa post-pandemia del progetto MedTaste - la celebre chef greca Marina Beska, titolare dell’osteria tradizionale To Tavernaki Tis Marinas, nel cuore della città storica di Kerkyra, capitale dell’isola di Corfù, che realizzerà una cena a quattro mani col giovane chef Andrea Marchesini, per un incontro gastronomico tra le due sponde del “Golfo di Venezia”, tra Adriatico e l’isola dell’Alto Jonio greco, detta anche Perla del Levante. Tra i porticati interni di Ca’ dei Carraresi affacciati sull’isola della Pescheria, che ospitarono lo storico magazzino del baccalà, l’incontro tra sapori vedrà protagonisti il patrimonio gastronomico insulare ereditato da Marina Beska e le pulsioni creative, ma fortemente consapevoli della territorialità, di Marchesini.

Un menu ad hoc - dai quattro antipasti ai due dolci, passando per primo, secondo e contorno - farà reincontrare Corfù e Venezia, dando vita a nuove fusioni dalle radici antichissime, partendo da piatti corfioti dai nomi suggestivi, come Bianco e Bourdeto, figli di secoli di presenza veneziana, per coronare con simbolici incroci dolci: TiramiFù e Zaleti. Non può mancare il vino, che secondo Omero aveva lo stesso colore del mare; per la serata, avrà il colore della letteratura: saranno presenti i vini naturali di Theotoky Estate Domain of Organic Farming, eccellenza ellenica il cui casato è legato a Isabella Theotoki Albrizzi, scrittrice, intellettuale e animatrice culturale d’avanguardia, la cui figura è indissolubilmente legata alla galassia culturale veneziana, alla Marca e a Ugo Foscolo. Stessa filosofia per l’olio, in arrivo dall’azienda biologica Dr. Kavvadia di Corfù.



La convivialità diventa ancora una volta simbolo di fratellanza, grazie ai valori dell’ospitalità e dell’accoglienza, in terra veneta, di una sorta di Odissea controcorrente, contemporanea e donna, com’è il viaggio dei sapori di chef Marina Beska, che va a incontrare il brillante chef Andrea Marchesini. La partecipazione di scrittori e giornalisti di rilievo su scala internazionale, come Patrizio Nissirio e Giovanni Vale, colora di linfa contemporanea, rinnovandolo, un racconto antichissimo, come quello del Mediterraneo che ci ospita e unisce.



IL MENU

Cena a 4 mani - Marina Beska e Andrea Marchesini



Aperitivo in condivisione

KOLOKYTHOKEFTEDES - polpetta di zucchine

MELITZANES - melanzana in casseruola con feta

SARDE IN SAOR - sarde, cipolla, uvetta e pinoli

POLENTA E BACALÀ - tacos di mais e stoccafisso mantecato

Cuvée Spécial 2019 - Robola - Azienda Theotoky Estate (Corfù)



TSIGARELI

Insalata piccante di erbe di campo, feta e pinoli

Prosecco DOC



BOURDETO

Ravioli ripieni di gamberi in 'bourdeto' – cipolla, paprika e peperoncino – e il loro fondo

Soave



BIANCO

Merluzzo cotto in 'bianco' - patate, carote, prezzemolo e limone

Soave



TIRAMIFÙ

Versione corfiota del dolce trevigiano con savoiardo, caffè, crema greca e kumquat

Prosecco Extra Dry



ZAETI - Frittelle greche al miele

Caffè



55€ a persona vini inclusi



Fino a esaurimento posti