Sergio Sini (Treviso 1924-1986), mostra online "La mia Treviso"

LA STANZA ROSSA - BARCHESSA VILLA QUGLIA

RASSEGNA ON LINE

Protagonista è Sergio Sini ( 1924 – 1986) Maestro che ha segnato il passo della pittura italiana della seconda metà del secolo scorso. Sergio Sini ha animato la scena culturale trevigiana, presenziando a diverse mostre, tenutesi nelle gallerie che un tempo affollavano la nostra città, ha stretto legami d’amicizia con artisti quali Bruno Darzino, Renato Nesi, Vincenzo Censotti, Toni Benetton. Il figlio Giorgio lo ricorda come un uomo e un artista schivo, timido, poco incline alla mondanità, profondamente legato alla famiglia.

Artista autodidatta, si connota per una pennellata corposa e materia che coniugata ad una sapiente mescolanza dei colori e ad una tavolozza vivace, dà vita a racconti in bilico tra realtà e fiaba. Un racconto del paesaggio che lo circonda, e in particolare della città di Treviso, colta nei suoi angoli più suggestivi, come i Buranelli o i mercati, che si fa trasposizione delle sue emozioni, dei suoi pensieri, di ciò che si cela nella sua anima dinnanzi allo spettacolo che si svela ogni giorni ai suoi occhi. Una pennellata che traduce un mondo emozionale e suggestivo, arrivando ad ammantare i dipinti di struggenti e malinconiche atmosfere.

Colore che sembra adagiarsi nello spazio compositivo, come note in un pentagramma, dando origine ad una sinfonia cromatica che si fa celebrazione dell’esistenza. Le sue opere mostrano come riesca a muoversi in bilico tra Impressionismo e Macchiaioli toscani, giungendo ad una sintesi che lo porta ad un divertissement tra luci ed ombre. La mostra, dedicata alla città di Treviso, sarà presentata dalla Dott.ssa Ombretta Frezza, critica e storica dell’arte che ha condotto una accurata ricerca storica sull’artista trevigiano.

Il progetto è a cura di Franco Fonzo.In questa occasione ci sarà anche il contributo della voce narrante di Maurizio Termite Fernandez e l’accompagnamento musicale al pianoforte del Maestro Giorgio Sini, figlio ed erede artistico di Sergio Sini.

Gallery