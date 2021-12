"Concerto di Natale" a Sernaglia della Battaglia

Indirizzo non disponibile

Domani, sabato 18 dicembre, alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Sernaglia della Battaglia si terrà il "Concerto di Natale". Un momento da condividere insieme aspettando il Natale con un concerto a cura del Kiara Ensemble diretto dal Maestro Giuliano Pavan e con la voce solista Elisabetta de’ Mircovich. Nel programma saranno eseguiti canti della tradizione natalizia, ma non solo.

L'ingresso è a offerta libera e responsabile con prenotazione consigliata https://bit.ly/ConcertoNataleSernaglia È richiesta la certificazione verde COVID-19 (Super Green Pass).

Le offerte raccolte saranno devolute alla Casa Mater Dei di Vittorio Veneto, che accoglie e si prende cura di donne e bambini in situazioni di fragilità.

«Il tradizionale concerto vuole essere un momento per stare insieme e condividere la gioia del Natale in arrivo – afferma il sindaco Mirco Villanova –, un modo per riscaldare i cuori e rafforzare il senso di unità della comunità nella condivisione, seppure nel totale rispetto delle norme anti Covid».

L’Amministrazione Comunale ringrazia il parroco don Mirko Dalla Torre per la disponibilità della chiesa.