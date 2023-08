Camminata serale sul Sentiero delle Musse e cena in rifugio

PROGRAMMA USCITA

Sabato 9 settembre, con la calda luce del tardo pomeriggio, una semplice passeggiata ci porterà dalle pendici del monte Cesen fino al rifugio Balcon. Il tragitto percorrerà la strada delle Musse, un sentiero selciato che attraversa un bosco dagli enormi faggi e che, un tempo, serviva a far scendere a valle le “slitte” cariche di fieno.



Dal rifugio potremo godere del magnifico panorama che spazia sul Quartier del Piave, sul monte Grappa e su una larghissima fetta di pianura veneta. Un paesaggio reso ancora più suggestivo dalle luci del tramonto…



Ci fermeremo al rifugio per cenare tutti insieme in allegria.



Solo dopo aver assaporato lo spettacolo della natura e le pietanze del rifugio, riprenderemo la via del ritorno che ci offrirà l’occasione di vivere la natura di notte, vedere qualche rapace notturno e ascoltare la narrazione di storie e curiosità del luogo…





INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 7,5 km

Dislivello in salita: 200m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua e lampada frontale da testa. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking . Consigliati i bastoncini da trekking, per chi non li avesse ne mettiamo noi alcuni a disposizione fino ad esaurimento scorte.



COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica

15,00 euro per gli adulti

Gratis per i ragazzi sotto i 16 anni





INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 3383766978

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.