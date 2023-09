In occasione della manifestazione Settembre in Villa Vi aspettiamo Sabato 9 settembre a per una lunga e ricca serata di eventi:

H 18.30 open day sezione Cai di Treviso con presentazione delle attività



H 21 Davide Stefanato e Jgor Barbazza presentano l'esilarante commedia 'Era tutta campagna'