Permanent, Tapi Project, Giulio Casale e gArten: si riaccendono le luci al Radiogolden

Dopo la pausa di Ferragosto, torna la musica dal vivo al Radiogolden di Conegliano. La nuova stagione si apre sabato 3 settembre alle 21 con il concerto dei Permanent, la tribute band ufficiale dei Joy Division. Il gruppo si esibirà in versione acustica, proponendo una trentina di brani della leggendaria band di Manchester completamente personalizzati, con l’uso di strumenti a volte peculiari. Una serata all'insegna del post punk dei Joy Division, in una veste intima ed elegante.

Giovedì 8 alle 21 sul palco saliranno The Tapi Project, band indiana che propone un mix di funk e folk su un ipnotico groove tribale contemporaneo. Tapi fa eco all’India contemporanea e ai suoi nuovi dei e demoni: vita urbana, denaro, radici perdute, alienazione e le sfide affrontate dall'uomo comune in un mondo moderno. La musica della band è intrecciata come un tessuto, coltivato organicamente sulle poesie di Yogi. Attraverso la voce potente e sensuale di Swati, i testi prendono vita, inghiottendoci in un oceano di emozioni, cantando storie di fiumi, vita angusta, valori perduti e la ricerca universale del sé.

Sabato 17 settembre dalle 10 alle 20 torna “gArten”, esposizione di opere d’arte di giovani artisti nel parco di San Martino, un’iniziativa dell’associazione culturale IntArt, Radiogolden e Comune di Conegliano. L’evento promuove le realtà artistiche del territorio e offrire gratuitamente agli artisti l’opportunità di potersi raccontare.

Grande attesa infine per il classico concerto di fine settembre di Giulio Casale, che si esibirà domenica 25 alle 19. Il cantautore trevigiano presenterà uno spettacolo inedito “DI STANZA. Canzoni per ricordare chi siamo”. Il concerto proporrà brani diversi, ma legati da un filo conduttore: canzoni riferibili alla DI-STANZA interpersonale, nonché da se stessi. Non solo una distanza pandemica, perché il tema della relazione è caro a Casale, anche se di rado è affrontato in maniera diretta. In prima assoluta, uno spettacolo che riassume gli ultimi due anni, con l’inedita partecipazione di Marco Olivotto alla ricerca di un tassello fondamentale: uno spunto per ricordare chi siamo. Ingresso libero con contributo responsabile di 5 euro. Prenotazioni via WhatsApp al 338 8752823. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno del locale.