A settembre ritornano i "Giovedì della cultura"

Riprenderà nel mese di settembre il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca dedicato a due grandi temi, “Classico” e “Universo”, che saranno affrontati, nelle loro molteplici declinazioni, da personalità della cultura e della scienza.

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 94 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti,

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.

L’appuntamento per ciascuna è alle ore 18 a Casa dei Carraresi.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.

Il calendario da settembre a dicembre è il seguente:

15 settembre: Non solo Bach: il caso Zelenka - Claudio Bolzan, dottore in Estetica musicale

22 settembre: Pozzoserrato e i giardini dipinti. Casa da Noal e il giardino vissuto - Eugenio Manzato, storico dell’arte e già Direttore dei Musei Civici di Treviso

29 settembre: Paradossi dei sistemi elettorali - Orazio Puglisi, professore di Matematica presso l’Università degli Studi di Firenze

6 ottobre: Fine dell’elegia - Paolo Ruffilli, poeta

13 ottobre: Aldo Moro: le evidenze invisibili - Paolo Cucchiarelli, scrittore e giornalista

20 ottobre: Ponti nella storia e ruolo dell’UNESCO - Enzo Siviero, Rettore dell’Università eCAMPUS Novedrate, Como

27 ottobre: Pier Paolo Pasolini e la musica - Roberto Calabretto, presidente del comitato scientifico della Fondazione Levi di Venezia

3 novembre: 40 anni a Treviso: storie di jazz e musiche non convenzionali - Mauro Stocco, ingegnere e cultore della musica jazz

10 novembre: Troia brucia. Quando la guerra entra nella città - Alberto Camerotto, professore di Lingua e letteratura greca presso l’Università Ca’Foscari di Venezia

17 novembre: Fiumanesimo e fascismo: dalla Carta del Carnaro alla Marcia su Roma - Davide Rossi, professore di Storia del diritto medioevale e moderno presso l’Università degli Studi di Trieste

24 novembre: Splendida natura del Nord America - Roberto Bartoloni, fotografo



15 dicembre: Giuseppe Chiari, artista del nostro tempo - Mario Chiari (figlio dell’artista)