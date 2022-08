Sotto la luce del tramonto e delle stelle

Percorso panoramico che inizia con la calda e dorata luce del tramonto per terminare con quella flebile e romantica della luna piena e delle stelle.



PROGRAMMA USCITA

Un itinerario davvero panoramico che ci consentirà di ammirare la montagna al crepuscolo, con la calda luce del tramonto, per terminare poi al chiaro di luna, sotto le stelle. La vista spazia dalla laguna ai colli Euganei, dai Berici alle cime del monte Grappa passando per Asiago, i monti Lagorai e le vette Feltrine…

Un facile sentiero ci consentirà di ammirare alcuni monumentali alberi di faggio, tra cui un esemplare di ben 280 anni, antiche casere utilizzate in passato per il ricovero degli animali al pascolo e, ovviamente, il tramonto, la cui luce dorata renderà ancora più suggestivo il paesaggio.

Alla fine del percorso in salita ci aspetterà una cena in compagnia in malga.

Dopo la sosta, ci avventureremo lungo il sentiero del ritorno, rischiarato dalla luce delle stelle e della luna.



INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 11 km circa

Dislivello in salita: 435m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking, raccomandati i bastoncini da trekking e lampada frontale sufficientemente luminosa



COSTI

Costo uscita comprensivo di guida ambientale escursionistica:

15 euro per gli adulti - 5 euro per i ragazzi sotto i 16 anni



INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.