Cucino oggi, mangio tutta la settimana. Tecniche di batch cooking con Angela Maci

Siamo quello che mangiamo, dicono… Ma con le vite frenetiche di oggi abbiamo sempre tutti poco tempo a disposizione da dedicare alla preparazione dei cibi. In questa lezione la cuoca emiliana Angela Maci ci insegnerà (dopo un attento studio) come scegliere, trattare e cucinare le materie prime di stagione e conservarle al meglio, in modo da renderci la settimana lavorativa più facile da gestire dal punto di vista alimentare, senza rinunciare ai sapori.



Abbiamo già tentato nel periodo estivo un primo esperimento di batch cooking che ha avuto molto successo. Lo riproponiamo a grande richiesta nel momento che anticipa l’autunno, per organizzare i propri pasti settimanali mangiando bene e con gusto, utilizzando i doni che la natura ci offre nella meravigliosa stagione in arrivo.



QUANDO: mercoledì 29 settembre 2021



ORARIO: dalle ore 20 alle 22.30-23 circa



DOVE: in OFFICINA, lo spazio ad alto tasso creativo in Via Fontane 87A, Villorba (Treviso). Siamo all’interno del Centro Fontane, a fianco al Galloway e al Teatro del Pane, a pochi passi da Viale della Repubblica



COSTO: 55 € la singola lezione



INFO E ISCRIZIONI: COOKiamo Cooking School – Hat Studio, fino a raggiungimento posti (max 19 partecipanti). La prenotazione è obbligatoria, e anche il green pass! Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com



www.cookiamo.com

