La settimana del business dal 2 al 6 novembre - webinar gratuiti riguardo il web marketing

La rassegna di eventi "Business Week" è una selezione di webinar organizzato dall’agenzia di Web Marketing Web Leaders e tenuti da consulenti, imprenditori e professionisti di successo, che presentano soluzioni, metodologie, know-how che Web Leaders giudica possano essere utili ai propri clienti.



Il programma

Webinar - lunedì 2 novembre ore 15

• I social media nel 2020: le concrete potenzialità

• Relatore: Viviana Damore, Social media Coach ed Esperta di comunicazione sul Web



Webinar - martedì 3 novembre ore 15

• Il colloquio di selezione perfetto: la comunicazione per selezionare i tuoi collaboratori

• Relatore: Simona Primieri, Titolare di Cacciatori di Talenti

Webinar - mercoledì 4 novembre ore 15

• Web Marketing: come finanziarlo!

• Relatore: Marcella Coccanari, Avvocato e CEO dello Studio Legale e Tributario Internazionale Coccanari and Partners

Registrazione – mercoledì 4 novembre ore 19

• Come utilizzare whatsapp per il tuo business!

• Relatore: Michele De Capitani, Esperto di Web Marketing e Titolare di Web Leaders

Webinar – giovedì 5 novembre ore 15

• Come puoi battere i competitor innovando il tuo modello di Business?

• Relatore: Livio Di Blasi, Esperto di Trasformazione Digitale e Titolare di Graphite

Webinar – venerdì 6 novembre ore 15

• Il metodo scientifico per aumentare le vendite grazie al web

• Relatore: Alessandro Sparelli, Pr Manager di Web Leaders



Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: https://www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3471327367

• Mandando un'email a info@webleaders.it

Gallery