La settimana del business dal 24 al 28 agosto

La rassegna di eventi "Business Week" è una selezione di WEBINAR tenuti da consulenti, imprenditori e professionisti di successo, che presentano soluzioni, metodologie, know-how che Web Leaders giudica possano essere utili ai propri clienti.



Il programma:



WEBINAR - Lunedì 24 Agosto ore 15:00

COME UTILIZZARE LINKEDIN PER TROVARE NUOVI CLIENTI!

Relatore: Viviana Damore, Social Media Coach.



WEBINAR - Martedì 25 Agosto ore 15:00

LIQUIDITA' PER LA TUA AZIENDA: SCOPRI COME OTTENERLA

Relatore: Marcella Coccanari, Avvocato e CEO dello Studio Legale e Tributario Internazionale Coccanari and Partners.



SEMINARIO A PADOVA E VIA WEBINAR - Mercoledì 26 Agosto ore 15:00

IL METODO SCIENTIFICO PER AUMENTARE LE VENDITE GRAZIE AL WEB

Relatore: Alessandro Sparelli, Pr Manager di Web Leaders.



WEBINAR - Giovedì 27 Agosto ore 15:00

COME TROVARE VENDITORI EFFICIENTI PER LA TUA AZIENDA E ALZARE IL FATTURATO?

Relatore: Simona Primieri, CEO di Cacciatori di Clienti.



WEBINAR - Venerdì 28 Agosto ore 15:00

COME CREARE UN SOCIAL PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE

Relatore: Viviana Damore, Social Media Coach.



