La settimana del business, dal 25 al 30 gennaio

WEBINAR GRATUITI RIGUARDO IL WEB MARKETING



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e alla crescita delle aziende.



Il programma

Lunedì 25 Gennaio - WEBINAR IN LIVE

Ore 11:00

COME CREARE UN POST PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE

Relatrice Viviana Damore, Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web



Martedì 26 Gennaio - WEBINAR IN LIVE

Ore 15:00

COME ORGANIZZARE E PROMUOVERE UN WEBINAR PER OTTENERE VENDITE IMMEDIATE!

Relatore: Alessandro Sparelli, Pr Manager di Web Leaders



Mercoledì 27 Gennaio - WEBINAR IN LIVE

Ore 15:00

E-COMMERCE E MARKETPLACE: GLI ASPETTI LEGALI PRATICI PER NON INCORRERE IN SANZIONI

Relatrice: Marcella Coccanari, Avvocato e CEO dello Studio Legale e Tributario Internazionale Coccanari and Partners



Venerdì 29 Gennaio - WEBINAR IN LIVE

Ore 15:00

SCOPRI COME FARE UN TELEMARKETING EFFICACE PER TROVARE NUOVI CLIENTI!

Relatrice: Mara Rancan, Esperta di telemarketing e CEO di Trend-up



Sabato 30 Gennaio – WEBINAR IN LIVE

Ore 19.00

TECNICHE DI VENDITA: IL METODO SCIENTIFICO!

Relatrice: Stefania Mazzucato



Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: https://www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3471327367

• Mandando un'email a info@webleaders.it

