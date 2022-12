La settimana del business - Webinar gratuiti sul web marketing

La settimana del business dal 5 al 11 Dicembre, webinar gratuiti sul web marketing



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all’espansione delle aziende tramite il web.



Il programma



Lunedì 5 Dicembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: COME TROVARE POTENZIALI CLIENTI VELOCEMENTE TRAMITE TIK TOK: IL SOCIAL DEL MOMENTO

• LORENZO PIRAN, Consulente di web marketing



Martedì 6 Dicembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: COME RENDERE STRAORDINARIA LA TUA IMMAGINE PUBBLICA

• LORENZA MIGLIORATO, Pr e Strategie di espansione www.ex-stra.com



Mercoledì 7 Dicembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: LINKEDIN COME STRUMENTO PER IL TUO BUSINESS

• DAVIDE BARBERINO, Esperto Recruiter e Consulente



Venerdì 9 Dicembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: GOOGLE ANALYTICS 4: RACCOGLI I DATI IN SICUREZZA. Aggiornamenti, Obblighi, Privacy e GDPR

• ALESSANDRO NEGRISOLO, Esperto di Webinar e Consulente di web marketing



Sabato 10 Dicembre ore 11:00



• Webinar Gratuito Live: IL METODO SCIENTIFICO PER ESSERE LEADER NEL MERCATO ONLINE. Svelata la tecnologia segreta per aumentare le vendite

• LORENZO PIRAN, Consulente di web marketing



Domenica 11 Dicembre ore 17:00



• Webinar Gratuito ESCLUSIVO: GOOGLE: FATTI TROVARE DA CHI VUOLE ACQUISTARE IL TUO PRODOTTO O SERVIZIO! I 3 segreti del posizionamento organico (SEO)

• MICHELE DE CAPITANI, Fondatore e Titolare unico di Web Leaders



Informazioni e contatti



Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:



Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale



Mandando un'email a info@webleaders.it