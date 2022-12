La settimana del business - Webinar gratuiti sul web marketing

La settimana del business dal 12 al 18 Dicembre, webinar gratuiti sul web marketing



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all’espansione delle aziende tramite il web.



Il programma



Lunedì 12 Dicembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: COME TROVARE POTENZIALI CLIENTI VELOCEMENTE TRAMITE FACEBOOK E INSTAGRAM!

• ALESSANDRO NEGRISOLO, Esperto di Webinar e Consulente di web marketing



Martedì 13 Dicembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: SCOPRI COME FARE UN TELEMARKETING EFFICACE PER TROVARE NUOVI CLIENTI!

• MARA RANCAN, Titolare di Trend-up



Mercoledì 14 Dicembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: LE AZIONI PROMOZIONALI DI SUCCESSO SU LINKEDIN PER TROVARE NUOVI CLIENTI

• STEFANIA MAZZUCATO, vice direttrice di web leaders



Giovedì 15 Dicembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: COME NON FALLIRE NESSUNA VENDITA ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE: Acquisisci una straordinaria capacità di gestire le obiezioni

• STEFANIA MAZZUCATO, vice direttrice di web leaders



Venerdì 16 Dicembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: Raggiungi la vetta di Google - SEO: Svelata la tecnologia segreta di Web Leaders

• MICHELE DE CAPITANI, Fondatore e Titolare unico di Web Leaders



Sabato 17 Dicembre ore 11:00



• Webinar Gratuito Live: DIVENTA UN MANAGER E GUIDA UN'ORGANIZZAZIONE VINCENTE - Scopri come rendere il tuo team produttivo e inarrestabile

• ALESSANDRO SPARELLI, Expansion manager di web leaders



Domenica 18 Dicembre ore 15:00



• Webinar Gratuito ESCLUSIVO: COME DIVENTARE UN ESPERTO SEO: IL METODO SCIENTIFICO!

• MICHELE DE CAPITANI, Fondatore e Titolare unico di Web Leaders



Informazioni e contatti



Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:



Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale



Mandando un'email a info@webleaders.it