Webinar "La settimana del business"

WEBINAR GRATUITI RIGUARDO IL WEB MARKETING



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e alla crescita delle aziende.



PROGRAMMA

Lunedì 15 Febbraio ore 11:00

Webinar Gratuito Live - I SOCIAL MEDIA NEL 2021: LE CONCRETE POTENZIALITÀ

VIVIANA DAMORE - Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web



Link: https://www.webleaders.it/ppc/webinar-social-media-marketing1.html



Martedì 16 Febbraio ore 15:00

Webinar Gratuito Live - COME ESSERE LEADER NEL MERCATO ONLINE: IL METODO SCIENTIFICO!

PAOLO MASON - Consulente di Web Marketing



Link: https://www.webleaders.it/webinar-leader-mercato-online/



Mercoledì 17 Febbraio ore 15:00

Webinar Gratuito Live - E-COMMERCE E MARKETPLACE: GLI ASPETTI LEGALI PRATICI PER NON INCORRERE IN SANZIONI

MARCELLA COCCANARI - Avvocato e CEO dello Studio Legale e Tributario Internazionale Coccanari and Partners



Giovedì 18 Febbraio ore 15:00

Webinar gratuito live - LE AZIONI PROMOZIONALI DI SUCCESSO SU LINKEDIN PER TROVARE NUOVI CLIENTI

ALBERTO BETTINI - Consulente di Web Marketing



Link: https://www.webleaders.it/webinar-visibilita-google/







Venerdì 19 Febbraio ore 15:00

WINNING PEOPLE EVENTS - SPECIAL VIP EDITION

INNOVARE I PROCESSI PER RIMANERE AL PASSO CON I CAMBIAMENTI DEL MERCATO

STEFANO FESTA MARZOTTO -Imprenditore nel mondo dei capi di lusso nella moda



Link: https://www.webleaders.it/winning-people-event-edition-vip/



Sabato 20 Febbraio ore 15:00

Webinar Registrato - COME UTILIZZARE WHATSAPP PER IL TUO BUSINESS!

VIVIANA DAMORE - Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web



Link: https://www.webleaders.it/webinar-whatsapp-business/



INFORMAZIONI E CONTATTI

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3471327367

• Mandando un'email a info@webleaders.it