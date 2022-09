Settimana della Critica: all'Edera arriva "Three Nights A Week" di Florent Gouëlou

Prendono il via giovedì 29 settembre al Multisala Edera di Treviso gli appuntamenti nella Regione del Veneto con “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I film della settimana internazionale della critica”, rassegna di successo realizzata grazie ad un accordo consolidato tra AGIS, ANEC e FICE delle Tre Venezie con gli Enti territoriali, le Regioni e le Province autonome. Una sinergia che consentirà anche quest’anno al pubblico di appassionati di vedere nelle sale, accompagnati dall’introduzione di un critico cinematografico, i film e i cortometraggi della 37° edizione della SIC, sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia, che dal 1984 si pone come obiettivo la ricerca di “film che reinventano il cinema”, selezionando opere prime di registi emergenti. Parallelamente, contribuirà anche a far riscoprire ai cittadini le molte sale cinematografiche d’essai presenti sul territorio, che negli ultimi anni sono state fortemente penalizzate dalla pandemia.

Le proiezioni al Multisala Edera inizieranno alle 20.45 quando il critico cinematografico Alessandro Cuk e la regista Maria Guidone presenteranno al pubblico “Albertine Where Are You?” (Italia 2022, 20’) cortometraggio vincitore del premio per la Miglior Regia alla settima edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica), selezione competitiva dedicata ad autori italiani non ancora approdati al lungometraggio. Albertine è il personaggio più controverso della Recherche du temps perdu, il più nominato, eppure quello di cui sembra di non sapere mai abbastanza: non si sa da dove viene, cosa fa, dove va a finire, e anche quando muore rimane il dubbio che non sia mai esistita. Alcuni critici hanno visto in Albertine la trasfigurazione letteraria di Alfred Agostinelli, l’autista di Proust, un giovane italiano di cui l’autore fu a lungo perdutamente innamorato. Le pagine del romanzo e il racconto biografico diventano il pretesto per una storia d’amore contemporanea, in cui Marcel, Albertine e Alfred si nascondono, bluffano, si scambiano generi e ruoli, vivendo l’amore come un interrogativo eterno, consapevoli che il cuore delle cose non può essere catturato, ma solo intravisto.

Seguirà la proiezione di “Three Nights A Week (Trois nuits par semaine)” di Florent Gouëlou (Francia 2022, 103'), una commedia romantica queer, ambientata tra i locali notturni e le vie di Parigi, ma anche una riflessione sull’identità attraverso il corpo e sulla narrazione di sé attraverso l’immagine. Baptiste, ventinove anni, ha una relazione con Samia, quando incontra Cookie Kunty, una giovane drag queen della vita notturna parigina che immediatamente lo affascina. Inizialmente motivato dall’idea di realizzare un progetto fotografico su di lei, Baptiste entra in questo nuovo mondo e finisce per intraprendere una relazione con Quentin, il giovane che si cela dietro la drag queen.

La Settimana Internazionale della Critica tornerà al Multisala Edera giovedì 13 ottobre.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il calendario completo è disponibile sul sito www.agistriveneto.it e alla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Per informazioni

Fice Tre Venezie

tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it