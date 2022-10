XXI Settimana della Cultura d’Impresa: Fabrica apre le sue porte

In occasione della XXI Settimana della Cultura d’Impresa, Fabrica con l’Archivio Benetton e Fondazione Benetton Studi Ricerche, apre le sue porte per una visita guidata gratuita della sua sede, restaurata e ampliata dall’architetto giapponese Tadao Ando. Fondata nel 1994 da una visione di Luciano Benetton e Oliviero Toscani, Fabrica è un centro culturale alle porte di Treviso che seleziona e accoglie giovani talenti creativi under 25 provenienti da tutto il mondo per una residenza artistica durante la quale sperimentano la comunicazione contemporanea attraverso discipline quali fotografia, video, grafica, design, musica e digital.

Un’occasione per immergersi negli splendidi spazi che comprendono una villa del Seicento che dialoga armoniosamente con un edificio contemporaneo sviluppato in profondità. Si potrà inoltre visitare la biblioteca ospitata in una sorta di spirale che scende gradatamente, illuminata dall’alto, definita da AD France una delle più belle al mondo. Il tema di quest’anno della Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria e organizzata da Museimpresa, è “A scuola d’impresa”.