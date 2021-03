La settimana del business dal 22 al 27 marzo

WEBINAR GRATUITI RIGUARDO IL WEB MARKETING

L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e alla crescita delle aziende.



PROGRAMMA

Lunedì 22 Marzo ore 11:00

Webinar Gratuito Live - I SOCIAL MEDIA NEL 2021: LE CONCRETE POTENZIALITÀ

VIVIANA DAMORE, Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web



Martedì 23 Marzo ore 15:00

Webinar Gratuito Live – TELEMARKETING DI SUCCESSO PER LA TUA AZIENDA: COME SUPERARE IL FILTRO DELLA SEGRETARIA

MARA RANCAN, Esperta di telemarketing e CEO di Trend-up



Mercoledì 24 Marzo ore 15:00

Webinar Gratuito Live - COME DIVENTARE UN ESPERTO SEO: IL METODO SCIENTIFICO!

VINCENZO DINOIA, Responsabile Produzione e Qualità di Web Leaders



Giovedì 25 Marzo ore 15:00

WEBINAR ESCLUSIVO -VENDERE SU AMAZON NEL 2021 – Dietro le quinte - Tutto ciò che devi sapere e i 3 segreti che separano che carica prodotti da chi fattura

VADIM VIRLAN, Amazon Marketing Specialist



Venerdì 26 Marzo ore 15:00

WINNING PEOPLE EVENTS - SPECIAL VIP EDITION

LA VOLONTÀ DI PERSISTERE, A DISPETTO DI TUTTO L' ispirante storia di FAP ITALIA, un'eccellenza italiana che ha lottato e vinto.

FAP ITALIA



Sabato 27 Marzo ore 15:00

Webinar Gratuito Registrato - LINKEDIN COME STRUMENTO PER IL TUO BUSINESS

VIVIANA DAMORE, Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web



INFORMAZIONI E CONTATTI

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3280839558

• Mandando un'email a info@webleaders.it

