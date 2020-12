La settimana del business dal 28 dicembre al 2 gennaio

WEBINAR GRATUITI RIGUARDO IL WEB MARKETING

La rassegna di eventi "Business Week" è una selezione di webinar organizzato dall’agenzia di Web Marketing Web Leaders e tenuti da consulenti, imprenditori e professionisti di successo, che presentano soluzioni, metodologie, know-how che Web Leaders giudica possano essere utili ai propri clienti.



Il programma



Lunedì 28 Dicembre - WEBINAR IN LIVE

Ore 11:00

RAGGIUNGI LA VETTA DI GOOGLE

SEO: Svelata la tecnologia segreta di Web Leaders

MICHELE DE CAPITANI, Esperto di Web Marketing e Titolare di Web Leaders

Martedì 29 Dicembre - WEBINAR IN LIVE

Ore 11:00

COME CREARE UN POST PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE

VIVIANA DAMORE, Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web

Mercoledì 30 Dicembre - WEBINAR IN LIVE

Ore 15:00

COME PUOI BATTERE I COMPETITOR INNOVANDO IL TUO MODELLO DI BUSINESS?

LIVIO DI BLASI, Esperto di Trasformazione Digitale e Titolare di Graphite

Giovedì 31 Dicembre - WEBINAR IN LIVE

Ore 11:00

LE AZIONI PROMOZIONALI DI SUCCESSO SU LINKEDIN PER TROVARE NUOVI CLIENTI

STEFANIA MAZZUCATO, Vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders

Sabato 2 Gennaio - WEBINAR IN LIVE

Ore 15:00

COME UTILIZZARE WHATSAPP PER IL TUO BUSINESS!

ALESSANDRO SPARELLI, Pr Manager di Web Leaders





Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: https://www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3471327367

• Mandando un'email a info@webleaders.it

Gallery