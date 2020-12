Settimana del business: dal 14 al 19 dicembre webinar gratuiti sul web marketing

La rassegna di eventi "Business Week" è una selezione di webinar organizzato dall’agenzia di Web Marketing Web Leaders e tenuti da consulenti, imprenditori e professionisti di successo, che presentano soluzioni, metodologie, know-how che Web Leaders giudica possano essere utili ai propri clienti.

Il programma

Lunedì 14 dicembre - Webinar in live

Ore 15: "Il metodo scientifico per essere leader nel mercato online. Svelata la tecnologia segreta per aumentare le vendite. Michele De Capitani, esperto di Web Marketing e Titolare di Web Leaders. Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/84625783579

Martedì 15 dicembre - Webinar in live

Ore 11: "Come creare un post perfetto sui social per aumentare le vendite" con Viviana Damore, social media coach ed esperta di comunicazione sul web. Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/89939402484

Mercoledì 16 dicembre - Webinar in live

Ore 15: "Start up e nuove imprese: speciale fondi e finanziamenti" con Marcella Cocconari, avvocato e ceo dello studio legale e tributario internazionale "Coccanari and Partners". Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/84458390121

Venerdì 18 dicembre - Webinar in live

Ore 15: "Come organizzare e promuovere un webinar per ottenere vendite immediate" con Alessandro Sparelli, Pr Manager di Web Leaders. Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/89620702177

Sabato 19 Dicembre - Webinar in live

Ore 19: "Come gestire appuntamenti commerciali a distanza per continuare a vendere" con Stefania Mazzucato, vicedirettore e responsabile commerciale di Web Leaders. Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/85951476589

Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: https://www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3471327367

• Mandando un'email a info@webleaders.it

