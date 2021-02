La settimana del business: webinar e formazione dall'8 al 13 febbraio

L’agenzia Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week”. Una settimana di webinar gratuiti sul web marketing che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e alla crescita delle aziende.

Il programma

Lunedì 8 febbraio ore 11

Webinar Gratuito Live - COME CREARE UN POST PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE

Viviana Damore - Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web

Martedì 9 febbraio ore 15

Webinar Gratuito Live - COME ORGANIZZARE E PROMUOVERE UN WEBINAR PER OTTENERE VENDITE IMMEDIATE!

Alessandro Negrisolo - Esperto di Webinar e Consulente di Web Marketing

Mercoledì 10 febbraio ore 15

Webinar Gratuito Live - BANDI E FINANZIAMENTI PER I TUOI PROGETTI

Marcella Coccanari - Avvocato e CEO dello Studio Legale e Tributario Internazionale Coccanari and Partners

Giovedì 11 febbraio ore 15

Webinar Registrato - IL METODO SCIENTIFICO PER AUMENTARE LE VENDITE GRAZIE AL WEB

Alessandro Sparelli - Pr Manager di Web Leaders

Venerdì 12 febbraio ore 15

WINNING PEOPLE EVENTS: SPECIAL VIP EDITION - AI VERTICI DEL LUSSO IMMOBILIARE

Fabrizio Zampetti -Imprenditore nel Real Estate di lusso

Sabato 13 febbraio ore 19

Webinar Gratuito Live - COME GESTIRE APPUNTAMENTI COMMERCIALI A DISTANZA PER CONTINUARE A VENDERE

Stefania Mazzucato- Vicedirettore e responsabile commerciale di Web Leaders



Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: https://www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3471327367

• Mandando un'email a info@webleaders.it

Gallery