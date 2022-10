La Settimana Internazionale della Critica torna al Multisala Edera

Secondo appuntamento, giovedì 13 ottobre al Multisala Edera di Treviso con i film e i cortometraggi della 37° edizione della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia. Riprendono, infatti, le proiezioni de “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I film della settimana internazionale della critica”, rassegna di successo realizzata grazie ad un accordo consolidato tra AGIS, ANEC e FICE delle Tre Venezie con gli Enti territoriali, le Regioni e le Province autonome.

Il pubblico è atteso in sala alle 20.45 per assistere, insieme alla critica cinematografica Michela Manente, a “Pinned Into A Dress” (Francia, 2022, 20’) di Gianluca Matarrese e Guillaume Thomas, cortometraggio di apertura dalla settima edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica). Cresciuto silenziosamente queer in una famiglia disastrata, Kurtis ha affrontato abusi, traumi e dipendenze, trovando nella bellezza una via di fuga. Ha creato il suo alter ego, Miss Fame, una delle drag super-model più iconiche del mondo. Una seduta di ipnosi ci porta a esplorarne il rapporto salvifico ma tortuoso con il dolore e con la bellezza.

Si prosegue al termine con la visione del pluripremiato “Anhell69” (Colombia, 2022, 74) di Theo Montoya, vincitore a Venezia del Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia, del Premio Circolo del Cinema di Verona e Menzione speciale della Giuria. Un carro funebre percorre le strade di Medellín, mentre un giovane regista racconta del suo passato in questa città violenta e conservatrice. Ricorda la preparazione del suo primo film, un B-movie di fantasmi. La giovane comunità queer di Medellín viene scritturata per il film, ma il protagonista principale muore di overdose da eroina a ventun anni, come molti amici del regista. L’opera esplora i sogni, i dubbi e le paure di una generazione annichilita e la sua lotta per continuare a fare cinema.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il calendario completo è disponibile sul sito www.agistriveneto.it e alla pagina Facebook @agis.trevenezie.